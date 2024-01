Royal Bank of Canada Pref Z Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Royal Bank of Canada bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,67 %, was 0,32 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies spricht für eine leicht höhere Dividende und führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Royal Bank of Canada zeigt einen Wert von 28 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit einem Wert von 8,88 im überverkauften Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung nach dem RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 positive und 0 negative Signale, was zu einer insgesamt neutralen Empfehlung führt.

Im Vergleich zum Finanzsektor hat die Royal Bank of Canada im letzten Jahr eine Rendite von 0,61 % erzielt, was jedoch 9,23 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Handelsbanken liegt bei 13,98 %, wobei die Royal Bank of Canada um 13,37 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt negativ bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht positive Einschätzung für die Royal Bank of Canada basierend auf Dividendenrendite, RSI und Anlegerstimmung, jedoch eine negative Bewertung im Branchenvergleich des Aktienkurses.

