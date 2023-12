Wohin geht es nun, Verbund?

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Die technische Analyse der Verbund-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 77,67 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 83,7 EUR weicht somit um +7,76 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 84,11 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nahezu unverändert ist (-0,49 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Verbund-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Verbund in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,08 Prozent. Andere Aktien aus der "Stromversorger"-Branche stiegen durchschnittlich um 3,36 Prozent, was zu einer Underperformance von -3,28 Prozent für Verbund führt. Auch der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,36 Prozent, wobei Verbund um 3,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Verbund ist ein wichtiger Stimmungsindikator und zuletzt wurden vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Markt in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Verbund, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich weist Verbund ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,01 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Stromversorger" von 16, kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.