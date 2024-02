Wohin geht es nun, Universal Store Holdings Ltd?

Mittels des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob die Universal Store-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 40, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 49,52 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für die Universal Store-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, und es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch das Anleger-Sentiment wird daher mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Universal Store-Aktie aktuell 6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie 17,78 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.