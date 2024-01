Wohin geht es nun, Unitedhealth?

Der Aktienkurs von Unitedhealth hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Unitedhealth damit um 13,7 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -1,79 Prozent, und Unitedhealth liegt aktuell 5,29 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Unitedhealth eine Rendite von 1,49 Prozent auf, was 87,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Unitedhealth-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,68 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25-Wert von 58,52 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was eine weitere "Neutral"-Bewertung ergibt.

Die Diskussionen über Unitedhealth in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen und Einschätzungen. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zudem ergeben sich auf dieser Ebene zwei Handelssignale, die zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führen. Insgesamt wird die Aktie von Unitedhealth bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.