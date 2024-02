Wohin geht es nun, UBS?

In den letzten zwei Wochen wurde die UBS von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion aus den Kommentaren und Beiträgen herausgefunden hat. Im Gegensatz dazu wurden in jüngster Zeit hauptsächlich negative Themen rund um die UBS angesprochen. Alles in allem wird die Anlegerstimmung daher auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft. Unsere Redaktion hat auch 6 positive und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls, dass die UBS-Aktie neutral eingestuft ist. Der RSI für sieben Tage liegt bei 27,34, was zu einer "gut" Empfehlung führt. Der RSI für 25 Tage beträgt 52,74 und führt zu einer "neutral" Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "gut" Ranking auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der UBS von 25,99 CHF +22,19 Prozent vom GD200 (21,27 CHF) entfernt ist, was als "gut" Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 25,04 CHF, was zu einem "neutral" Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der UBS als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

In Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der UBS mit einem Wert von 3,01 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint und daher auf fundamentaler Basis als "gut" eingestuft wird.