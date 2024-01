Wohin geht es nun, Tsui Wah?

Die technische Analyse des Wertpapiers von Tsui Wah zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,22 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,187 HKD liegt, was einer Abweichung von -15 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,19 HKD, was nur einer geringen Abweichung von -1,58 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Tsui Wah also ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmung der Anleger und Diskussionen in den sozialen Medien bezüglich Tsui Wah waren in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Daher erhält Tsui Wah eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Tsui Wah bei -17,54 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Ebenso liegt Tsui Wah mit einer Rendite von 13,05 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -4,49 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche.

Fundamental betrachtet hat Tsui Wah ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,92, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,93 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.