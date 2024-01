Wohin geht es nun, TrueBlue?

Bei Trueblue wurden in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Das bedeutet, dass weder besonders positive noch negative Themen in den sozialen Medien dominierten. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine wesentlichen Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Trueblue-Aktie von 14,51 USD im Vergleich zum GD200 (15,54 USD) als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er um -6,63 Prozent davon entfernt ist. Der GD50 liegt bei 13,94 USD, was zu einem Abstand von +4,09 Prozent führt und somit als "Neutral"-Signal gewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs daher als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Professionelle Dienstleistungen) wird Trueblue als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 37,73, was einem Abstand von 30 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,88 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Trueblue-Aktie derzeit mit einem Wert von 85,42 überkauft ist, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".