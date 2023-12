Wohin geht es nun, Toyo Sugar Refining?

Die Toyo Sugar Refining befindet sich laut der technischen Analyse derzeit auf einem guten Kurs. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1644,85 JPY, während der Aktienkurs bei 2001 JPY liegt, was einer Überbewertung von +21,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 1951,54 JPY, was einer Abweichung von +2,53 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Toyo Sugar Refining als neutral ein. Der RSI7 beträgt 26, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 48,57 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Toyo Sugar Refining konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion.

Die Analysten haben zudem die Stimmung in den sozialen Medien rund um Toyo Sugar Refining betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer haben sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit neutralen Themen beschäftigt, weshalb die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher der Befund festgestellt, dass Toyo Sugar Refining hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" einzustufen ist.