Wohin geht es nun, Totally Green?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Ever Harvest wird auf der Basis des 7-Tage-RSI als neutral eingestuft, da der Wert bei 50 Punkten liegt. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Dividende liegt Ever Harvest mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,83 % und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt sich neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in den Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen, was auf eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmungsrate hinweist.

Insgesamt ergibt sich für Ever Harvest die Gesamtbewertung "Neutral" aufgrund der verschiedenen analysierten Punkte.