Wohin geht es nun, Topaz Energy?

Die Soft Skills bei der Beurteilung einer Aktie, wie beispielsweise die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, spielen eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Topaz Energy in den letzten Monaten folgendes Bild gezeigt: Die Diskussionsintensität im Netz war im üblichen Bereich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Topaz Energy daher als neutral bewertet.

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie von Topaz Energy positiv. Von insgesamt 18 Analysten waren 5 positiv, 1 neutral und keiner negativ eingestellt. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie positiv bewertet, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 26,38 CAD, was einer positiven Einschätzung entspricht.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Topaz Energy als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zu. Für die Topaz Energy-Aktie ergibt sich ein durchschnittlicher RSI von 16,67 für sieben Tage und 61,11 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Topaz Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,5 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 19,2 CAD liegt. Dies entspricht einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Topaz Energy-Aktie daher eine neutrale Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.