Wohin geht es nun, Top Glove Bhd?

Das Stimmungsbild und der Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben uns die Aktie von Top Glove Bhd in Bezug auf diese beiden Faktoren genauer angesehen. Die Beitragsanzahl oder die Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Top Glove Bhd blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Relativer Stärke-Index: Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Top Glove Bhd zeigt eine Ausprägung von 17,78, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,61, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs: Innerhalb der letzten 12 Monate erzielte Top Glove Bhd eine Performance von -6 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -14,06 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +8,06 Prozent für Top Glove Bhd entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,5 Prozent im letzten Jahr, wobei Top Glove Bhd um 4,5 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen waren die Anleger ebenfalls verstärkt in negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Top Glove Bhd involviert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 2 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.