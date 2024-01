Wohin geht es nun, TopBuild?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Topbuild beträgt das aktuelle KGV 21, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 62 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Topbuild damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Topbuild liegt bei 76,56, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weshalb die Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Topbuild beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -15,41 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Topbuild in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden 3 Analystenbewertungen für die Topbuild-Aktie abgegeben, wovon alle 3 Bewertungen "Gut" waren. Dies ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Topbuild-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 268,33 USD, was einem Abwärtspotential von -24,88 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Topbuild somit ein "Neutral"-Rating in diesem Punkt der Analyse.

Insgesamt zeigt sich, dass Topbuild in fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, eine überkaufte Situation aufweist und in Bezug auf die Dividendenpolitik sowie das Kursziel der Analysten eher schlecht abschneidet.