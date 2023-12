Wohin geht es nun, Time2U Intl Hldg?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Luxxu in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität für Luxxu, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Luxxu-Aktie weist einen Wert von 100 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis zeigt mit einem Wert von 100, dass Luxxu überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für Luxxu basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Anleger in den sozialen Medien ergibt, dass Luxxu in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral", was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Luxxu-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren für die Luxxu-Aktie.

Insgesamt ergibt sich also für Luxxu eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des unveränderten Sentiments und der neutralen Anleger-Stimmung, combined with a "Schlecht"-Bewertung aufgrund des überkauften Zustands und der negativen trendfolgenden Indikatoren.