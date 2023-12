Wohin geht es nun, Tianjin Motor Dies?

Der Aktienkurs von Tianjin Motor Dies hat in den letzten 12 Monaten eine eindrucksvolle Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite von Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Tianjin Motor Dies um 34,96 Prozent höher. Auch im Vergleich zur "Automatischen Komponenten"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 12,36 Prozent aufweist, übertrifft Tianjin Motor Dies mit einer Rendite von 22,6 Prozent deutlich. Diese beeindruckende Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Motor Dies einen Wert von 90 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten", die ein KGV von 0 haben, liegt das KGV von Tianjin Motor Dies in ähnlicher Höhe wie der Durchschnitt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält Tianjin Motor Dies daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von Tianjin Motor Dies liegt bei 40,74, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Tianjin Motor Dies derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten einen geringeren Ertrag von 1,5 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Insgesamt zeigt sich somit, dass Tianjin Motor Dies in verschiedenen Aspekten wie Performance, fundamentale Kennzahlen und Dividendenrendite unterschiedlich bewertet wird und Anleger sollten dies bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.