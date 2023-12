Wohin geht es nun, Tianjin Faw Xiali Automobile?

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die China Railway Materials Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,12 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite 0,41 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,71 Prozent). Im Bereich Automobile beträgt die mittlere jährliche Rendite 0,59 Prozent, wobei China Railway Materials aktuell 1,71 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Railway Materials-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 40, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, weshalb sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung somit ein "Neutral"-Rating für China Railway Materials.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die China Railway Materials Aktie wider. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Es wurden insgesamt neun Handelssignale ermittelt, davon 6 positive und 3 negative, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Railway Materials zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass aktuell weniger über China Railway Materials diskutiert wird als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.