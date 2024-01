Wohin geht es nun, Terramin Australia?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Terramin Australia war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Auch die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergaben ein insgesamt neutrales Bild. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls weitgehend unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Terramin Australia hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Terramin Australia-Aktie von 0,04 AUD einen positiven Trend. Der Kurs liegt mit 33,33 Prozent über dem GD200 (0,03 AUD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 0,03 AUD ein positives Signal, da der Abstand +33,33 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Terramin Australia-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Terramin Australia als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 75 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.