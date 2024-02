Wohin geht es nun, Teradyne?

Der Aktienkurs von Teradyne hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,42 Prozent erzielt, was 1,64 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,78 Prozent) des Informationstechnologie-Sektors liegt. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 8,38 Prozent, und Teradyne liegt aktuell 10,79 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Teradyne wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Daher erhält die Aktie von Teradyne bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teradyne bei 36,94, was unter dem Branchendurchschnitt von 75,03 liegt. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Teradyne liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 44,82 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,27, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Insgesamt erhält das Teradyne-Wertpapier aufgrund der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.