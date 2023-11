Wohin geht es nun, Technotrans?

Die technische Analyse von Technotrans zeigt, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 24,41 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 16,1 EUR liegt, was einer Abweichung von -34,04 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 18,27 EUR über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -11,88 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält Technotrans daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen ein neutral bewertetes Stimmungsbild der vergangenen Monate bei Technotrans. Es gibt eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird Technotrans in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine klaren positiven oder negativen Einschätzungen zur Aktie von Technotrans. Die überwiegende Anzahl der Themen rund um das Unternehmen sind neutral. Daher wird Technotrans von unserer Redaktion als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Maschinen-Branche hat Technotrans in den letzten 12 Monaten eine schlechte Performance von -34,23 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien um 4,59 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum Durchschnitt des Industrie-Sektors von 4,92 Prozent lag Technotrans um 39,15 Prozent zurück. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.