Wohin geht es nun, Taseko Mines?

Der Aktienkurs von Taseko Mines verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,29 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Materialien" liegt die Aktie damit um 16,7 Prozent über dem Durchschnitt von -10,42 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt ebenfalls -10,42 Prozent, und Taseko Mines übertrifft diesen Wert um 16,7 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Taseko Mines-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert der letzten 25 Tage (40,37) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Bewertung für Taseko Mines.

In Bezug auf Dividenden schüttet Taseko Mines derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Dieser Unterschied von 3,67 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,67 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Bei der Beurteilung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Taseko Mines zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität aufwies. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einstufung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Taseko Mines daher als "Schlecht" bewertet.