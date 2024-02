Wohin geht es nun, T.Kawabe &?

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. In Bezug auf T Kawabe & haben Analysten soziale Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass bei T Kawabe & eine durchschnittliche Diskussionsintensität vorliegt und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Dies führt erneut zu einer "neutralen" Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1077,76 JPY für den Schlusskurs der T Kawabe &-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1113 JPY, was einer Abweichung von +3,27 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "neutral" Bewertung vergeben.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+3,29 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass T Kawabe & weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt ebenfalls eine "neutralen" Bewertung.

Insgesamt wird T Kawabe & daher in verschiedenen Bereichen als "neutral" eingestuft.