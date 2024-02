Wohin geht es nun, TUI?

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Tui-Aktie haben sich im vergangenen Monat eingetrübt. Die Diskussionsintensität war ebenfalls rückläufig, was zu einer schlechten Bewertung führt. In Bezug auf fundamentale Daten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 8,31 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 54,24. Daher wird die Tui-Aktie als unterbewertet eingestuft. Bezüglich der Dividendenpolitik wird das Unternehmen hingegen schlecht bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz zum Branchendurchschnitt bedeutet. In Bezug auf die Stimmung in sozialen Medien waren die Kommentare überwiegend positiv, aber in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Dadurch wird die Aktie neutral eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine schlechte Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass die Stimmung rund um Tui als neutral eingestuft werden muss.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre TUI-Analyse vom 18.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich TUI jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TUI-Analyse.

TUI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...