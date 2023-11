Wohin geht es nun, TPI Composites?

Tpi Composites hat in den letzten Tagen eine schlechte Bewertung erhalten, basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) und der Anlegerstimmung. Der RSI lag bei 73,33 und zeigt damit eine schlechte Performance an. Der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt bei 59,49, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Die Anlegerstimmung war insgesamt gut, da die meisten Diskussionen über das Unternehmen positiv waren. Die Dividendenrendite von Tpi Composites beträgt derzeit 0%, was schlechter ist als der Branchendurchschnitt von 17,01%. Das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen waren in den letzten Monaten gering, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung hindeutet. Insgesamt erhält Tpi Composites eine schlechte Gesamtbewertung.

Sollten TPI Composites Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich TPI Composites jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TPI Composites-Analyse.

TPI Composites: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...