Wohin geht es nun, TH1NG AB?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Th1ng-Aktie liegt der RSI bei 72,97, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 52 für die Th1ng-Aktie, was als neutral betrachtet wird und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Th1ng-Aktie festgestellt werden, weshalb diese ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Th1ng-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 1,34 SEK liegt. Dieser Wert zeigt eine Ähnlichkeit zum letzten Schlusskurs (1,28 SEK) von -4,48 Prozent und resultiert in einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage einen ähnlichen Trend, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Einschätzung der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Th1ng-Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.