Wohin geht es nun, TF Bank AB?

Die Aktie der Tf Bank stand in den letzten Monaten im Fokus der Diskussionen im Netz. Die Diskussionen zeigten eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls stabil, was zu einer weiteren neutralen Bewertung des Unternehmens führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 156,67 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 159 SEK liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt einen Kurs von 169,12 SEK, was unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment für die Tf Bank-Aktie war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 82, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen liegt bei 62,93, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher, basierend auf der RSI-Bewertung, eine schlechte Bewertung für die Tf Bank-Aktie.