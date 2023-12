Wohin geht es nun, TELUS International?

Die Telus Cda-Aktie hat in den letzten Tagen eine gemischte Bewertung aus technischer Sicht erhalten. Der Kurs liegt momentan 15,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Allerdings zeigt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage einen negativen Trend von -30,24 Prozent, was langfristig als schlecht eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als neutral betrachtet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Telus Cda diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen. Daher erhält die Aktie heute eine positive Einschätzung. Allerdings zeigten automatische Analysen in letzter Zeit eher negative Signale, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine klare Tendenz im Anleger-Sentiment gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität der letzten Zeit deutet darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung von Anlegern erhalten hat, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 24,42 und der RSI25 für 25 Tage bei 27,82, was in beiden Fällen als gut eingestuft wird. Insgesamt erhält die Telus Cda-Aktie also eine gute Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Telus Cda-Aktie aus technischer, anlegergestützter und Sentimentsicht eine gemischte Bewertung erhält, was auf eine unsichere Marktstimmung hindeutet.

