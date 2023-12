Wohin geht es nun, TCS?

Die technische Analyse der Tcs-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 52,05 USD liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 26,078 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -49,9 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 40,68 USD liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was eine Abweichung von -35,89 Prozent und ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt wird die Tcs-Aktie somit als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Tcs liegt bei 18,05 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 45,18, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer abweichenden Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Tcs-Aktie somit ein "Gut"-Rating im RSI-Bereich.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Tcs-Aktie überwiegend neutral sind. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine neutrale Bewertung für die Tcs-Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während die Stimmungsänderung gering ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Tcs-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Relative-Stärke-Index, der Anlegerstimmung und dem langfristigen Stimmungsbild.