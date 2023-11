Wohin geht es nun, TBK?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Tbk Co Ltd betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 61,54 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 56,76, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tbk Co Ltd auf 353,18 JPY, während der aktuelle Kurs bei 380 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +7,59 Prozent und einer Bewertung von "Gut". Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 401,94 JPY, was zu einem Abstand von -5,46 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien erzeugen. In der Diskussion über Tbk Co Ltd wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionstiefe führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Tbk Co Ltd von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Neutral", was zu einer "Neutral"-Bewertung der Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt.