Wohin geht es nun, TAG Immobilien?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Tag Immobilien in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tag Immobilien daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt einen Wert von 62,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 71,78 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Dies führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tag Immobilien aktuell bei 10,76 EUR liegt, während der Kurs der Aktie bei 11,305 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,07 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,15 EUR, was zu einem Abstand von -6,95 Prozent führt und die Aktie daher als "Schlecht" einstuft. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Tag Immobilien von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingeschätzt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.