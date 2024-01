Wohin geht es nun, Susglobal Energy?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Möglichkeit bietet, überkaufte oder unterverkaufte Titel zu identifizieren. Für die Susglobal Energy-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 68, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 56,06 als neutral eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich also ein neutrales Rating für Susglobal Energy basierend auf dem RSI.

Die Stimmung rund um die Aktie von Susglobal Energy wurde auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Stimmung führt.

Des Weiteren wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Hinblick auf Susglobal Energy über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in diesem Punkt führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einem schlechten Rating.

Insgesamt ergibt sich für Susglobal Energy in der Gesamtbetrachtung ein schlechtes Rating basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.