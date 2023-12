Wohin geht es nun, Suning?

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell zeigt der RSI für Suning einen Wert von 87,5, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Suning beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,53 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Suning ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Trotz positiver Themen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen, erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen. Daher erhält die Suning-Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.