Wohin geht es nun, Sun Life Financial Sr 3 Prf?

Die Sun Life-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 4,76 Prozent, was 1,78 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sun Life-Aktie beträgt 56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 39,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 11,03 für Sun Life, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 11,5. Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels und zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 66,31 CAD für den Schlusskurs der Sun Life-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 68,43 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sun Life-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.