Wohin geht es nun, Steinhoff?

Der Aktienkurs von Steinhoff hat im letzten Jahr eine Rendite von -6,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im selben Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Steinhoff damit um 11,08 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,44 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 0,79 Prozent, und Steinhoff liegt aktuell 7,43 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Steinhoff in sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen. In den letzten beiden Wochen überwiegen jedoch die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über 7 Tage misst. Mit einem RSI von 60 wird die Steinhoff als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität um Steinhoff durchschnittlich ist, während sich die Stimmungsänderung kaum verändert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Einschätzung der Steinhoff-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie Rendite, Anlegerstimmung, technischer Analyse und Online-Kommunikation.

