Wohin geht es nun, Square Enix Holdings?

Die Diskussionen rund um Square Enix auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt negative Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Square Enix bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

Wenn man die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Square Enix-RSI ist mit einer Ausprägung von 22 Grundlage für die Bewertung als "Gut". Der RSI25 beläuft sich auf 50,51, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Square Enix derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 5583,62 JPY, womit der Kurs der Aktie (5124 JPY) um -8,23 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4863,66 JPY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +5,35 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Square Enix in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Square Enix wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.