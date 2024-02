Wohin geht es nun, Sprinklr?

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Sprinklr. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Sprinklr-Aktie bei 13,57 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 12,7 USD, was einem Unterschied von -6,41 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 12,25 USD liegt. Daher erhält die Aktie basierend auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Sprinklr-Aktie aus der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sprinklr beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 44,74 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und bewertet die Aktie ebenfalls als "Neutral". Insgesamt wird Sprinklr damit für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sprinklr 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 16,5 USD, was einem möglichen Anstieg um 29,92 Prozent entspricht. Daher erhält die Sprinklr-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.