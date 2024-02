Wohin geht es nun, SpaceandPeople?

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Spaceandpeople als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7-Wert von 50 als auch der RSI25-Wert von 50 führen zu einer neutralen Empfehlung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Spaceandpeople. Das Unternehmen steht weder übermäßig positiv noch negativ im Fokus der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Spaceandpeople-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 58,5 GBP deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 69,87 GBP liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Spaceandpeople diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Spaceandpeople daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.