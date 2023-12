Wohin geht es nun, Space?

Weitere Suchergebnisse zu "U.S. Energy":

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Die Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen Space waren weder positiv noch negativ. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird demnach ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Space-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 56. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 40,44 eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für Space.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 liegt bei 957,1 JPY, während der Kurs der Aktie bei 923 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,56 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 908,28 JPY in den vergangenen 50 Tagen führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Space. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmungslage der Anleger neutral ist und auch die technische Analyse sowie die Beobachtung der Kommunikation im Netz auf ein neutrales Rating für die Aktie von Space hinweisen.