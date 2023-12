Wohin geht es nun, Solis?

Weitere Suchergebnisse zu "Prysmian":

Die fundamentale Analyse von Solis ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 167,81 deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 49,41, was einen Abstand von 240 Prozent zum KGV von Solis bedeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich geändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Industrie-Sektor hat Solis eine Rendite von 16,52 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Bauwesen-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -1,28 Prozent, während Solis eine Rendite von 17,81 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Solis liegt bei 100, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 39,06 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung der Solis-Aktie als "Schlecht" eingestuft.