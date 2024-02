Wohin geht es nun, Snam SPA?

Die Snam Spa wird derzeit mit einem Kurs von 4,453 EUR gehandelt, was 2,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -4,24 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte die Snam Spa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,31 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung aufwiesen, was einer Outperformance von +18,31 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielte, lag die Snam Spa um 18,31 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die Snam Spa im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 5,45 % auf, was 5,45 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI der Snam Spa bei 23,16, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 66,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem Gesamtbild.