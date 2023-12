Wohin geht es nun, Singular Health?

Die Diskussionen über Singular Health in den sozialen Medien deuten auf ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was unsere Redaktion zu dem Schluss kommen lässt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird demnach als angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt an, dass die Aktie von Singular Health als Neutral-Titel einzustufen ist. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine neutrale Empfehlung hin. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Singular Health derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,05 AUD, während der Aktienkurs bei 0,04 AUD um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,04 AUD deutet auf eine neutrale Wertung hin. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Singular Health gegenwärtig sowohl aus Sicht der Anlegerstimmung als auch aus technischer Perspektive als neutral bis schlecht einzustufen ist.