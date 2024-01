Wohin geht es nun, Siltronic?

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Siltronic, ein Unternehmen aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,81 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 1,97 Prozent liegt. Aufgrund dieser Daten erhält die Siltronic-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 45,64 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 39,35 Punkten deuten darauf hin, dass Siltronic weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in sozialen Netzwerken zeigen eine durchschnittliche Aktivität. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen der historischen Daten eine Überzahl von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Siltronic-Aktie insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Dividende und das Anleger-Sentiment abschneidet, während sie in den Kategorien RSI und Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft wird.