Wohin geht es nun, Shenzhen New Nanshan?

Die Shenzhen New Nanshan notiert derzeit bei 3,02 CNH und liegt damit um -2,58 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, zeigt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -10,12 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes ist zu beachten, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität erreicht hat. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 60,61 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 54,78 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Shenzhen New Nanshan-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating im Bereich des RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich hingegen positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und einer vermehrten Beschäftigung mit positiven Themen rund um Shenzhen New Nanshan. In der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich daher insgesamt eine Bewertung von "Gut".