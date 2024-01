Wohin geht es nun, Shenyang Brilliance Automotive?

In den letzten zwei Wochen wurde die Shenyang Jinbei Automotive von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat eine Vielzahl von Kommentaren und Beiträgen ausgewertet, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt betrachtet ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, die wir als "Gut" einstufen. Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Automobilbranche hat die Shenyang Jinbei Automotive in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,79 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind vergleichbare Aktien aus dieser Branche um 14,45 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Shenyang Jinbei Automotive eine Underperformance von -3,66 Prozent aufweist. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite bei 6,57 Prozent im letzten Jahr. Die Shenyang Jinbei Automotive hat mit einer Rendite von 4,21 Prozent über diesem Durchschnittswert gelegen. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Shenyang Jinbei Automotive als Neutral-Titel einzustufen. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shenyang Jinbei Automotive-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 72,22, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,9, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenyang Jinbei Automotive liegt bei einem Wert von 31. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automobile" (KGV von 0) befindet sich das Unternehmen auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Shenyang Jinbei Automotive weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.