Wohin geht es nun, Shanghai Maling Aquarius?

Der Aktienkurs von Shanghai Maling Aquarius verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,84 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -23,51 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -6,33 Prozent für Shanghai Maling Aquarius im Branchenvergleich führte. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verbuchte eine mittlere Rendite von -23,66 Prozent im letzten Jahr, wobei Shanghai Maling Aquarius um 6,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Shanghai Maling Aquarius auf sozialen Medienplattformen spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Shanghai Maling Aquarius bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shanghai Maling Aquarius in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einem Unternehmen gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Shanghai Maling Aquarius deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit und somit zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Shanghai Maling Aquarius liegt bei 45,71, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Einstufung gilt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".