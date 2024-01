Wohin geht es nun, Shanghai Industrial?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Shanghai Industrial weist in der technischen Analyse derzeit eine gemischte Bewertung auf. Der Kurs von 9,79 HKD liegt 2,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200, basierend auf den letzten 200 Tagen, -7,38 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Shanghai Industrial derzeit mit einem Wert von 25,68 als überverkauft gilt, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 40, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die RSI eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über die Shanghai Industrial in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie gegenwärtig ein normales Maß an Aufmerksamkeit erhält, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Shanghai Industrial derzeit eine Dividendenrendite von 9,27 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich für die Shanghai Industrial-Aktie eine gemischte Bewertung aufgrund der verschiedenen Analyseparameter.