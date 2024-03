Wohin geht es nun, Sensirion?

Das Anleger-Sentiment für die Sensirion-Aktie wurde zuletzt intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Dabei überwogen vor allem positive Meinungen. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen rund um Sensirion thematisiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sensirion bei 34. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" erscheint Sensirion unterbewertet, da der Branchendurchschnitt bei 133 liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sensirion-Aktie derzeit bei 76,32 CHF. Dies führt zu einer schlechten Einstufung, da der Aktienkurs mit 63,7 CHF einen Abstand von -16,54 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich ein negatives Signal, da die Differenz bei -9,16 Prozent liegt. Insgesamt wird die Sensirion-Aktie daher technisch betrachtet als schlecht bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sensirion beträgt aktuell 92 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als schlecht eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als neutral bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Anleger-Stimmung, eine gute fundamentale Bewertung und schlechte technische und RSI-Bewertungen für die Sensirion-Aktie.