Wohin geht es nun, Sen Yue?

Die Anlegerstimmung bezüglich Sen Yue war in den letzten zwei Wochen laut einer Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien überwiegend neutral. Die Anleger äußerten sich hauptsächlich zu neutralen Themen rund um den Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Sen Yue mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 3,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sen Yue beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Sen Yue in den letzten 12 Monaten eine Performance von 69,23 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um -9,07 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +78,3 Prozent für Sen Yue. Auch im Vergleich mit dem "Industrie"-Sektor liegt Sen Yue mit einer Überperformance von 77,74 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Sen Yue ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.