Wohin geht es nun, Sempra Energy?

Sempra hat in den letzten 12 Monaten von Analysten 4-mal die Bewertung "Gut", 2-mal "Neutral" und kein Mal "Schlecht" erhalten. Das langfristige Rating des Unternehmens aus institutioneller Sicht ist daher "Gut". Es liegen keine Updates der Analysten aus dem letzten Monat vor. Die Analysten betrachten den aktuellen Kurs von Sempra von 70,17 USD und erwarten eine Entwicklung von 108,96 Prozent. Dies führt zu einem mittleren Kursziel von 146,63 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Zusammenfassend erhält Sempra von institutionellen Analysten das Rating "Gut".

Fundamental betrachtet ist Sempra laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,42 im Vergleich zur Branche "Multi-Dienstprogramme" deutlich unterbewertet. Das Branchen-KGV beträgt 123,74, was einen Abstand von 87 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Sempra liegt aktuell bei 3,55 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 6,7 Prozent. Die Differenz von -3,16 Prozent zur Branche führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik seitens der Redaktion.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 von Sempra liegt bei 74,02 USD, während der Aktienkurs bei 70,17 USD liegt, was einer Abweichung von -5,2 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 70,18 USD, was einer Abweichung von -0,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Aktienkurses. Insgesamt erhält Sempra das Rating "Neutral".