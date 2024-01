Wohin geht es nun, Science Sport?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Science Sport-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Verglichen mit dem 25-Tage-RSI von 66,67 zeigt sich, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier eine "neutral" Bewertung erhält.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Science Sport-Aktie von 11,75 GBP eine Entfernung von -8,06 Prozent vom GD200 (12,78 GBP), was ein "schlechtes" Signal darstellt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 12,01 GBP, was ein "neutrales" Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Science Sport-Aktie bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (3,06 %) und wird daher als niedriger eingestuft, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Science Sport war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "gute" Einstufung.