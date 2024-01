Wohin geht es nun, Satudora Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Satudora betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 59,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass Satudora derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI beträgt 40,87, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Stimmung für Satudora in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Satudora gemessen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist auch neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen über Satudora zu verzeichnen waren.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein neutrales Signal für den aktuellen Kurs der Satudora-Aktie, da der Kurs sowohl vom GD200 als auch vom GD50 mit einem geringen Abstand abweicht.

Insgesamt wird Satudora in allen analysierten Aspekten als neutral bewertet.