Wohin geht es nun, Sam Woo Construction?

Die Sam Woo Construction hat eine Dividende von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,31 %) als niedrig einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 6,31 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung und das Interesse der Anleger und Nutzer im Internet sind wichtige Faktoren für die Einschätzung von Aktien. Die Aktie von Sam Woo Construction zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sam Woo Construction hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sam Woo Construction beträgt 33,33, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein Wert von 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft angesehen wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sam Woo Construction bei 0,05 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,036 HKD liegt, was einem Abstand von -28 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich eine Differenz von -10 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.